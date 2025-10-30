×
Gündem Haberleri

2016 yılında başlatılmıştı! Türkiye kara sınırının yüzde 44'üne inşa edildi

#Sınır Güvenliği#Güvenlik Duvarı#Terörle Mücadele
2016 yılında başlatılmıştı Türkiye kara sınırının yüzde 44üne inşa edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 12:29

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi projeleri kapsamında ekim ayı itibarıyla Türkiye'nin kara sınırlarının yaklaşık yüzde 44'lük kısmını oluşturan 1304 kilometresinde güvenlik duvarı inşa edildi. 

2016da başlatılmıştı: Vatan sınırlarının yüzde 44üne inşa edildi Yüksek teknoloji ile donatıldı, 10 bin metreden algılıyor
2016da başlatılmıştı: Vatan sınırlarının yüzde 44üne inşa edildi Yüksek teknoloji ile donatıldı, 10 bin metreden algılıyor
2016da başlatılmıştı: Vatan sınırlarının yüzde 44üne inşa edildi Yüksek teknoloji ile donatıldı, 10 bin metreden algılıyor
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, "güvenlik hizmetleri" başlığı altında, sınır güvenliğinde etkinliğin artırılması, düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi, yasa dışı giriş-çıkış, kaçakçılık başta olmak üzere sınır aşan suçların engellenmesi ve muhtemel terör faaliyetlerinin gerçekleşmeden önlenebilmesi amacıyla 2016'da başlatılan Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri projeleriyle ilgili faaliyetlere yer verildi. 

Buna göre, 14 Ekim 2025 itibarıyla 2 bin 949 kilometre olan kara sınırlarının yaklaşık yüzde 44'lük kısmını oluşturan 1304 kilometrede güvenlik duvarı, yaklaşık yüzde 58'lik kısmını oluşturan 1700 kilometrede devriye yolu yapıldı. 

Sınır güvenliği kapsamında birinci derecede riskli olduğu değerlendirilen toplam 1471 kilometre uzunluğundaki Suriye ve İran sınırlarının yaklaşık yüzde 87'lik kısmını oluşturan 1274 kilometrede güvenlik duvarı ve yaklaşık yüzde 87'lik kısmını oluşturan 1275 kilometrede devriye yolu çalışmaları yürütüldü. 

Düzensiz göç, kaçakçılık ve terörle mücadele bakımından önem arz eden Irak sınırının 25 kilometrelik kısmında fiziki engel sistemi ve 26 kilometrelik kısmında devriye yolu çalışmaları tamamlandı, 13 kilometrelik kısımda da çalışmalar sürüyor. 

2017-2025 yılları arasında 1182 kilometrelik Doğu sınırının 560 kilometre olan İran sınır hattında, Ağrı'da 81 kilometre, Iğdır'da 54 kilometre, Hakkari'de 19 kilometre ve Van'da 209 kilometre olmak üzere toplam 363 kilometre güvenlik duvarı ve 367 kilometre devriye yolu çalışmaları tamamlandı. 

Van sınır hattında 92 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımına devam edilirken, ekim ayı itibarıyla 26 kilometre güvenlik duvarı inşa edildi. 

GÖZETLEME KULELERİ 

Yüksek teknolojik özelliklere sahip termal kamera sistemlerinin daha etkin kullanılabilmesi için Doğu ve Güneydoğu sınırlarında ekim ayı itibarıyla 223 gözetleme kule sisteminin kurulumu da tamamlandı. 

Ayrıca, 10 bin metreden insan algılama, 4 bin metreden insan tanıma özelliği bulunan kamera sistemlerine sahip elektro-optik kule projesi kapsamında 250'si Doğu sınırlarında olmak üzere 341 kulenin yapımı sona erdi. 

Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarında sınır güvenliğinin iyileştirilmesi için 2023'te başlatılan Trakya Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri Projesi kapsamında 396 kilometre devriye yolunun yapımı tamamlandı.

#Sınır Güvenliği#Güvenlik Duvarı#Terörle Mücadele

