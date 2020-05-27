2015'te Bursa'da bulunmuştu! Sırrı çözüldü...

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Bursa'nın İznik ilçesinde, 2015 yılında Hisardere köyü yolu üzerindeki zeytin bahçesinde 2'nci yüzyıl Roma İmparatorluğu dönemine ait mermer lahit çıkartıldı. İznik Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen lahitin dört bir yanında özenle işlenmiş kabartma heykeller, sanat tarihi uzmanları tarafından incelenmeye başlandı.

ÖNEMLİ BULGULARA RASTLANDI

Tarihi lahiti inceleyen uzmanlar, heykellerin Truva Savaşı, Yunan Aka Kralı Agamemnon ve çeyrek tanrı kabul edilen Aşil'e ait olduğunu tespit etti. Lahitin diğer yüzünde ise ilkbahar, yaz ve sonbaharı temsil eden heykeller bulunduğu belirlendi. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, konuyla ilgili olarak lahitin bir yüzünde Truva savaşının anlatıldığını, diğer yüzünde ise dört mevsimi anlatan kadın tasvirlerinin yer aldığını kaydetti. Diğer iki yüzünün de okunacağını belirten Öztürk, "Asıl önemli sorulardan biri de lahitin İznik'te olması. Efsanelerden biri Truva Savaşı'na İznik'ten giden savaşçıların olduğu yönünde, onların anısına mı yapıldı, bunu bilemiyoruz" dedi.

KRAL AGAMEMNON KİMDİR?

Yunan mitolojisinde Miken kralı olarak geçen Agamemnon, Atreus ile Aerope’nin oğlu ve Sparta kralı olan Menelaos’un da kardeşidir. Truva Savaşı’nda ordunun başına geçerek askerleri yöneten de Agamemnon olmuştur. Agamemnon, kralların kralı olarak da geçer.

AŞİL KİMDİR?

Aşil, annesi ölümlü babası tanrı olan yarı tanrı bir baba olan Peleus ile su tanrıçası olan Thetis'in oğlu olan çeyrek tanrıdır. Dünyanın en büyük savaşçısı kabul edilir. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biridir.

BRİSEİS KİMDİR?

Yunan mitolojisine göre Troia'da Lyrnessos şehrinde soylu bir kadın. Aka orduları Troya'ya gitmeden önce bölgedeki önemli kentleri yağmaladılar. Akhilleus, Lyrnessos'u yağmalayarak Briseisi köle olarak aldı, ama sonra Agamemnon'a vermek zorunda kaldı.