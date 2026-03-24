2015-2025 arasında 281 bin 111 bedelli

#Bedelli Askerlik#Döviz#Bakaya
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 07:00

Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, dövizle askerlik bedelinin ödemenin yapılacağı gün Merkez Bankası’nca tespit edilen döviz alış kuruna göre belirlendiğini vurgulayarak, “Bakanlığımızın dövizle askerlik bedelinin düşürülmesine yönelik bir çalışması bulunmamaktadır” dedi.

Güler, bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun “2026 yılının ilk yarısı itibarıyla dövizle askerlik bedelinin 333 bin 89 TL (güncel döviz kuruna göre 6.620 Euro) seviyesinde olması birçok genç için fiilen ödenemez bir yük oluşturmaktadır. Bu durum gençlerimizin yüksek düzeydeki dövizle askerlik bedeli nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkmayı tercih etmelerine yol açmaktadır” diyerek verdiği dövizle askerlikle ilgili önergesini şöyle yanıtladı:

281 BİN KİŞİ YARARLANDI

“Dövizle askerlik işlemleri, 7179 sayılı Asker alma Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre yürütülmektedir. Dövizle askerlik kapsamında ödenecek döviz tutarı 2015 yılı için 6 bin Euro, 2016-2017 yılları için 1.000 Euro, 2018-2019 yılları için 2 bin Euro ve 2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 yılları için bedelli askerlik tutarının T.C. Merkez Bankası’nca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre belirlenen Euro’dur. 2015-2025 yılları arasında dövizle askerlik hizmetinden 20-35 yaş arasında 152 bin 941 kişi, 35 yaş üstünde 128 bin 170 kişi olmak üzere toplam 281 bin 111 kişi yararlanmıştır. Bakanlığımızın dövizle askerlik bedelinin düşürülmesine yönelik bir çalışması bulunmamaktadır.

BAKAYALARIN YÜZDE 46’SI ALMANYA’DA

Yurtdışında oturma ve çalışma izni haiz olduğundan işçi-işveren, gemi adamı veya sanat mensubu statüsünde 35 yaş sonuna kadar erteleme hakkını kullandıktan sonra ertelemelerinin sona ermesine müteakip yoklama kaçağı, bakaya durumuna düşen yükümlü sayısı 33 bin 884’dür. Bu yükümlülerin yüzde 46’sı Almanya, yüzde 15’i Fransa, yüzde 6’sı İngiltere, yüzde 5’i ABD, yüzde 5’i Avusturya, yüzde 4’ü Hollanda ve yüzde 19’u diğer ülkelerde bulunmaktadır.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
