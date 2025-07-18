2015-16’da yaşananlar 10. yılında kitaba dönüştü

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2015-2016 yılları arasında aylarca süren sokağa çıkma yasaklarında yaklaşık 100.000 kişi evini kaybetti, 400.000 kadar kişi geçici olarak yerinden edildi. Serdar Korucu’nun “Bu Yas Bitmez” kitabı, Şırnak’ın Cizre, Silopi ve Beytüşşebap, Diyarbakır’ın Sur, Hakkari’nin Yüksekova, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayanların anlatılarına yer veriyor.

Korucu, “O günlerden bu yana 10 sene geçti ve bu dönemde en az duyulan şey, bu ilçelerde yaşayanların sesi oldu. Kitapta onların çağrılarını duyurmak istedik” diyor.

Kor Yayın’dan çıkan kitabı için can kayıplarının yaşandığı Cizre, Silopi, Beytüşşebap, Sur, Yüksekova ve Nusaybin’e giden Serdar Korucu, 12 aileyle röportaj yaptı, yaşananları onların dilinden kayda geçirdi. Korucu, 2015-16'da yaşanan hak ihlallerinde adı fail olarak geçen pek çok ismin 15 Temmuz 2016’dan sonra FETÖ soruşturmalarından tutuklandığını hatırlatıyor.

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Serdar Korucu, ailelerin tamamının ortak bir isteği olduğunu söylüyor. Yaşadıklarının unutulmaması ve sevdiklerini hayattan koparan faillerin ortaya çıkarılıp yargılanması.

Kitapta yer alan anlatılardan bazıları şöyle:

Cizîr (Cemile) Çağırga’nın annesi Emine Çağırga: “3 kez “Cizîr”, “Cizîr”, “Cizîr” diye seslendim, ses etmedi. En son “Ay anne” dedi sadece ve sonra vefat etti. Gözlerini kapattım. Mecbur kalmasak onu buzdolabına mı koyardım? Çare yoktu.”

Taybet İnan’ın kızı, Yusuf İnan’ın yeğeni Halime İnan: “Annem evin arkasında yerde yatıyor. Sanki böyle biraz kısa bir uyku uyuyacakmış gibi… O sokağa her baktığımda, annemin yerde uzanmış o halini görüyorum. Her şey gözümün önüne geliyor.”

Helin Hasret Şen’in annesi Nazmiye Şen: “Annesiyle ekmek almaya giden 12 yaşındaki bir kız. Benim kızım niye öldürüldü? Tek suçu Sur'da yaşamak mıydı? Benim çocuğum maganda kurşunuyla vurulsaydı emin olun faili bulunduğu gibi müebbet cezası yerdi.

Selamet Yeşilmen’in eşi Abdurrahim Yeşilmen: “Tandırın ateşini yakmış, yukarıdan hamuru alacak. Yukarıya gitmeden eşim merdivenlerde öldürüldü. Benim eşimin resmi, Meclis’e kadar gitti. Videoları var. Yapacak bir şey yok. Yas bitmez. Bu yas bitmez.”