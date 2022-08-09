2012 yılında 8 askerin şehit olmasına neden olan PKK-KCK'lı terörist yakalandı!

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İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları neticesinde Ş.M.'nin, 20 Haziran 2012'de Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Yeşiltaş Jandarma Karakoluna yönelik 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin ise yaralandığı saldırıya katıldığı belirlendi. Terör örgütü adına Suriye ve Irak-Gare bölgesinde silahlı faaliyet gösterdiği bilinen zanlının yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaparak Gaziantep’te ikamet ettiği tespit edildi.

PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen Ş.M., bugün Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlının geçmiş dönemde PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüterek Hakkari bölgesinde askeri birliklere ve konvoylara saldırıda bulunduğu belirtiliyor.