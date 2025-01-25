201 bininci anahtar teslim... Deprem konutlarının yüzde 45’i tamamlandı 

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Malatya’da ‘201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi’ ve ‘Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni’ne katıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen konutların anahtarlarını teslim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

“11 ilimizde yapımı tamamlanan 201 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Kasım ayında Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiğimiz törenle 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmiştik. Söz vermiş olduğumuz üzere 2024 sonu itibarıyla konutlarımızın yüzde 45’ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz.

11 İLDE, 1900 ŞANTİYE

Bir yandan depremde evleri yıkılan vatandaşlarımızın konutlarını teslim ederken, bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün itibarıyla 11 ilimizde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle inşa ve ihya çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 19 bin 751’i Malatya’mızda olmak üzere 155 bin 124 konut ve işyerini hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Buna ilaveten hak sahibi olan vatandaşlarımız için inşa edilmesi planlanan konutların tamamının inşasına başladık.

Haberin Devamı

YIL BİTMEDEN YENİ YUVA

Bugün de Hatay’da 13 bin 980, Adana’da 2 bin 945, Gaziantep’te 1535, Diyarbakır’da 822, Elazığ’da 3 bin 353, Adıyaman’da 6 bin 781, Kahramanmaraş’ta 7 bin 202, Şanlıurfa’da 991, Kilis’te 223, Osmaniye’de 1921 ve Malatya’da 6 bin 554 olmak üzere toplam 46 bin 307 yuvamızı hak sahiplerimizle buluşturuyoruz. Böylece 11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 sonunda Malatya’mızda 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 işyeri olmak üzere 79 bin 420 konut ve işyerini teslim edeceğiz. Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli yeni yuvalarına kavuşacak. İşyerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı, daha güvenli hale getirinceye dek durmadan dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz.”

Haberin Devamı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kura çekimini yapıp, hak sahibi depremzede ailelere anahtarlarını teslim etti. Erdoğan canlı bağlantıyla çevre yolunun açılışını da gerçekleştirdi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

DEVASA VİZYON FARKI

- ERDOĞAN “Diplomasiden savunma sanayiine, teknolojiden terörle mücadeleye farklı alanlardaki başarılarımızı birbiriyle yarıştırıyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Bizim milletimiz feraset sahibidir, basiret sahibidir. Bizim milletimiz kim çalışıyor kim yan gelip yatıyor bunun ayrımına yapacak irfanı sahiptir. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşünen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur.

Haberin Devamı

Her geçen gün devasa vizyon, ufuk farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye’yi, il ve ilçeleri yönetecek çapları olmadığı görülüyor. Milletimiz de bu gerçeği görüyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hep şeffaf olduk. Mevcut sıkıntıların çıbanbaşı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. İhracatı artırmaya önem veriyoruz. Ülkemizde izah edilemeyecek bir fahiş fiyatlama yapan bir kesim var. Bu durum enflasyonla mücadelemizin en büyük düşmanıdır.”