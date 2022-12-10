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200'er tonluk tankların geçişi için ekipler seferber oldu

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#Bursa#Gemlik#Tank
200er tonluk tankların geçişi için ekipler seferber oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 13:23

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çelik fabrikasında Savunma Bakanlığı için üretilen 200'er ton ağırlığındaki 2 basınçlı yakıt tankının Ankara’ya sevkiyatı için ekipler yoğun çaba sarf etti. Sevkiyat sırasında İnegöl Kalburt köprüsünde büyük önlem alındı.

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Çelik fabrikasında Savunma Bakanlığı için üretilen biri 200 Ton ağırlığında, 36 metre uzunluğundaki 2 adet yakıt tankı TIR'lara yüklendi.

Ankara’ya yola çıkan TIR'lar İnegöl'ün girişinde bulunan Kalburt köprüsünün Ankara yönündeki kısmının dayanıksız olduğu tespit edildi.

200er tonluk tankların geçişi için ekipler seferber oldu

Karayolları ekipleri, köprünün Bursa yönündeki kısmının bu ağırlığa dayanıklı olduğunu değerlendirdi. Bunun üzerine karayolları ekipleri, Bursa'dan gelen TIR'ların köprünün diğer bölümüne rahat geçmesi için orta refüjün bir kısmını kaldırdı.

200er tonluk tankların geçişi için ekipler seferber oldu

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TIR'ların güvenli şekilde geçmesi için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri karayolunun her iki yönünü trafiğe kapattı. Toplam 400 ton ağırlığındaki tankların bulunduğu TIR'lar açıldı. TIR'lar Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı.

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#Bursa#Gemlik#Tank

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