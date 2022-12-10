200'er tonluk tankların geçişi için ekipler seferber oldu

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Çelik fabrikasında Savunma Bakanlığı için üretilen biri 200 Ton ağırlığında, 36 metre uzunluğundaki 2 adet yakıt tankı TIR'lara yüklendi.

Ankara’ya yola çıkan TIR'lar İnegöl'ün girişinde bulunan Kalburt köprüsünün Ankara yönündeki kısmının dayanıksız olduğu tespit edildi.

Karayolları ekipleri, köprünün Bursa yönündeki kısmının bu ağırlığa dayanıklı olduğunu değerlendirdi. Bunun üzerine karayolları ekipleri, Bursa'dan gelen TIR'ların köprünün diğer bölümüne rahat geçmesi için orta refüjün bir kısmını kaldırdı.

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TIR'ların güvenli şekilde geçmesi için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri karayolunun her iki yönünü trafiğe kapattı. Toplam 400 ton ağırlığındaki tankların bulunduğu TIR'lar açıldı. TIR'lar Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı.