2009 sonrası doğanlara... İngiltere’de ömür boyu sigara yasağı

Sigara satın alma yaşını yükselten ve 2009’dan sonra doğanların ömür boyu sigara satın alma yaşının altında kalmasını öngören yasa tasarısı, Kral 3. Charles’ın da onaylamasının ardından yürürlüğe girecek.

Çocukların bulunduğu araçlarda nikotinsiz elektronik sigara kullanımını da yasaklayacak olan düzenlemenin ardından çocuk parkları ve hastanelerin dışında da sigara kullanımının mümkün olmayacağı belirtildi. Halihazırda sigara bırakma tedavisi alanların nikotinsiz elektronik sigara kullanabildiği hastane bahçelerini de yasak kapsamına alan yasa çerçevesinde, sigara içmenin yasak olmayacağı alanların restoran ve barların açık alanları ile plajlar gibi yerler olacağı aktarıldı.

“Sigarasız nesil” planı kapsamında sigaranın zararlarına ilişkin eğitimler de artırılacak. Nikotin ürünlerinin tanıtımı ve paketleriyle ilgili de düzenlemeler yapılacak. Yasa ile çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere 100 sterlin ceza kesilecek.