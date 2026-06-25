2008'deki kayıp dosyasında 7 şüpheli gözaltına alındı

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İçişleri Bakanlığı, 2008 yılında Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kayıp olarak aranan Naciye A.'ya ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında dosya yeniden incelendi.

Dosya kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları, iletişimin tespiti, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Açıklamada, yapılan inceleme ve araştırmalarda Naciye A.'nın 12 Temmuz 2008 tarihinde Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kaybolduğu, aynı yıl İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığı değerlendirilerek soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın planlı şekilde gerçekleştirilen bir cinayet olduğunun tespit edildiği kaydedildi.