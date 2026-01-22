2008 yılında emekli olduktan sonra yapmaya başladı! 3 gün sürüyor: 'Dünya durdukça muhafazasını koruyacak'

Haberin Devamı

Bulancak ilçesinde yaşayan ve bir kamu kurumundan 2008'de emekli olan Yılmaz, doğal taş kullanılarak 29 yıllık sürede inşa edilen Sarayburnu Camisi'nin inşaatında yardım için görev aldı.

Kendi imkanlarıyla öğrendiği taş işlemeciliğine devam etmek isteyen Yılmaz, İl Özel İdaresince 2014'te bir köyde üç adet taş çeşme yapımı için girişimde bulundu.

Çeşmeleri istenilen özelliklerde yaparak kendisi için bir ilki başaran Yılmaz, geçen zaman içinde Giresun ve çevre illerde 164 çeşme inşa etti.

Yılmaz, doğal taşları kesme, oyma ve şekil verme gibi işlemlerden geçirerek yaptığı çeşmeler sayesinde kalıcı eserler bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yener Yılmaz, boş zamanlarında yaptığı taş işlemelerinden dolayı kendisinde bu işe karşı el alışkanlığı oluştuğunu söyledi.

Yaptığı ilk çeşmelerin beğenilmesinin ardından çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, çevresinden de olumlu tepkiler aldığını belirtti.

Yılmaz, geleceğe eser bırakabilmenin de kendisini etkilediğini dile getirerek, "Dönemin İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Fatsa'nın 'insan çok eser bırakınca çok yaşamış oluyor' sözü benim bu işi devam ettirmeme vesile oldu." dedi.

"TAŞA DIŞARIDAN BİR DARBE OLMADIĞI SÜRECE ÖMRÜ SINIRSIZ"

Çeşme yapımında kullandığı doğal taşın ömrünün sınırsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani taşa dışarıdan bir darbe olmadığı sürece ömrü sınırsız. Diğer çeşmeler ve bunların aralarında çok ciddi fark var. Hem işçilik anlamında, hem dayanıklılık anlamında. Örneğin toprağın altını kazıyorsunuz kemer taşlar çıkıyor ve hala duruyor bir eser olarak. Bu çeşmeler de onlar gibi dünya durdukça muhafazasını koruyacak."

Taşın dünyada çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Günümüze kadar tüm olup bitenler hep taş ve insan ilişkisiyle buraya geldi. Kitabeler, yazıtlar geçmişimizi hep taştan öğreniyoruz. Onun için taş çok mühim bir şey." diye konuştu.

Yılmaz, taşları işlemenin çok zorlu olduğunu belirterek, "Çeşmede kullandığım bir kemer taşının ham hali 100 kilogram. Yerinden çıkıyor, araca yükleniyor, atölyede iniyor. Bunu en az 10 kez elimizde indirip kaldırıyoruz. Bu da bir taşta insan için 1,5 ton yapıyor." ifadesini kullandı.

"YAPIŞTIRMA OLMUYOR ÇÜNKÜ DOĞALLIĞINI KORUMASI LAZIM"

Taşın işlenmesi sırasında hata kabul etmediğine işaret eden Yılmaz, "Bunun bir kenarı kırılınca yenisini yapmak zorundayım. Yapıştırma olmuyor çünkü doğallığını koruması lazım. Bir taş için üç günümü harcadım diyelim, kırıldığında bir üç gün daha harcamak zorundayım. Bu işlerde sabır ve süre mühim." diye konuştu.

Yener Yılmaz, taş işlemeciliğinde toz ve kirin çok fazla olmasına rağmen yaptığı işten büyük zevk aldığını sözlerine ekledi.