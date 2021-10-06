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2004 Sayılı Kanun Nedir? 2004 Sayılı Başbakanlık İç Genelge Kanunu İçeriğinde Neler Yer Alır, Hangi Hakları Sağlar?

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2004 sayılı kanun önemli özelliklere sahip olan kanunlardan bir tanesini oluşturmaktadır. Sizin için 2004 sayılı kanunun ne olduğunu, içeriğinin neleri kapsadığını ve hangi hakları sağladığını derledik.

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Anayasanın tüm kanunlarında olduğu gibi 2004 sayılı kanun da oldukça önemli hükümleri bünyesinde barındırmaktadır.

2004 Sayılı Kanun Nedir?

2004 sayılı kanun ceza ve iflas kanunu olarak literatüre geçmektedir. Bu kanun içerisinde ceza ve iflas işlemlerine ilişkin olan hükümler yer almaktadır. Bu konularda gerekli olan haklar ve bilgilendirmeler kanun içerisinde belirtilmiştir.

2004 Sayılı Kanunun İçeriği Nelerdir?

Her asliye mahkemesinin mevcut yargı çevresi içerisinde yeterince icra dairesi bulunmaktadır. Her icra dairesinde ise Adalet Bakanlığınca atanacak olan bir tane icra müdürü, yeterince icra müdür yardımcısı, icra katibi ile birlikte adli yargı kapsamında ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilebilecek olan mübaşir ve hizmetli bulunmaktadır.

İcra müdür ve icra müdür yardımcıları esas olarak Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılan yazılı sınav ve yine Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sözlü sınav neticesine göre atanmaktadır. İcra kâtipleri içerisinden Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılan yazılı sınav ve yine Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sözlü sınav neticesine bakılarak da icra müdür ya da icra müdür yardımcılığı ismindeki kadrolarına atama yapılabilmektedir.

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2004 Sayılı Kanunun Sağladığı Haklar Nelerdir?

Her asliye mahkemesinin mevcut yargı etrafında gerektiği kadar iflas dairesi bulunmaktadır. Birinci madde iflasları daireleri konusunda da caridir. İcra ve iflas işleri bir daire içerisinde birleştirilebilmektedir. İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin mevcut kusurlarından doğabilen tazminat davaları yalnızca idare aleyhine açılabilmektedir. Devletin, zararın ya da hasarın meydana gelmesi konusunda kusuru bulunmuş olan görevlilere rücu hakkı saklı tutulmaktadır. Bu davalara ise adliye mahkemeleri içinde bakılmaktadır.

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