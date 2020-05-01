2003 Bingöl depreminde ölenler anılıyor - İşte Bingöl depreminin tarihi

1 Mayıs 2003 Perşembe günü, yerel saat ile 03:27’de Bingöl ve civarında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 176 kişi hayatını kaybetti, 6 bin yapı hasar gördü.Deprem Bingöl ili merkeze bağlı ve özellikle kuzey-kuzeybatısındaki Sancak’a bağlı köy ve yerleşim birimlerinde hasara ve can kaybına neden olmuştur. Ayrıca depremde onlarca küçük ve büyük baş hayvan telef olmuştur.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkezini Bingöl ilinin kuzeykuzeybatısı ve yaklaşık 14 km. uzaklıkta olduğunu, yüzey dalgası büyüklüğünün Ms=6.4 olduğu bilgisini vermiştir. Depremin çok şiddetli sınıfına girdiğini, bölgede can ve mal kaybına neden olabileceğini sağlık ve kurtarma ekiplerinin hızlı olarak Bingöl ve Sancak beldesi çevresine intikallerinin yapılmasını gerektiği vurgulanmıştır. Bingöl depreminde ilk verilen bilgilere göre 570 konut tamamen yıkılmış, yaklaşık 6000 konut hasar görmüştür.

BİNGÖL'DE YAŞANAN DİĞER BÜYÜK DEPREMLER

Bingöl'de 22 Mayıs 1971'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde 878 kişi öldü, 9 bin 111 bina hasar aldı.

Bingöl Karlıova'da 17 Ağustos'ta yaşanan 6.7 büyüklüğündeki depremde 450 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 500 binada hasar kaydedildi.