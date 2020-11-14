200 yıllık tarihi evin alevlere teslim olmasının sebebi elektrik çıktı

Yangın, Buldan ilçesi Çaybaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin’e ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 yıllık tarihi evde 10 Kasım 2020 Salı günü akşam saatlerinde elektrikten çıktığı iddia edilen yangın çıkmıştı.



Evde kimsenin oturmadığı ve koruma altında olduğu öğrenilen tarihi evin yanmaya başladığı sırada mahallede bulunan vatandaşlar evinden panik ve korku ile kaçmıştı.

200 yıllık tarihi ev yangının sebebi elektrik olarak açıklandı



2000 yılında koruma altına alınan 200 yıllık tarihi ev itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirilerek inceleme çalışması başlatıldı. Yapılan incelemelerde ev yangının sebebi ise elektrik olduğu açıklandı.