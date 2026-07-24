×
Günlük Egazete © Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

200 yıllık mirastan yapay zeka çağına: Rektör Akçakaya'dan burs müjdesi

Güncelleme Tarihi:

#Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi#Sağlık#Eğitim
200 yıllık mirastan yapay zeka çağına: Rektör Akçakayadan burs müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 09:24

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, medya dünyasının önde gelen temsilcilerini düzenlediği özel basın kahvaltısında ağırladı. 30'dan fazla gazeteci ve yayın yönetmeninin katıldığı organizasyonda; üniversitenin 1845 yılından bu yana taşıdığı köklü vakıf mirası, Rektör Prof. Dr. Adem Akçakaya'nın göreve başladığı ilk yılda hayata geçirdiği stratejik projeler, uluslararası iş birlikleri ve eğitimde yapay zeka odaklı dönüşüm gündeme taşındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Soru-cevap formatında gerçekleşen kahvaltının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya, üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararası alandaki vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÖREVİN İLK YILINDA KÖKLÜ MİRASA YENİ BİR VİZYON

Bezmiâlem Valide Sultan'ın 1845 yılında kurduğu vakıf mirasının bugün modern bir yükseköğretim kurumuna nasıl taşındığını anlatan Prof. Dr. Akçakaya, göreve başladığı ilk yılda üniversitenin eğitim, araştırma ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye odaklandıklarını belirtti. Akçakaya şöyle konuştu:

"200 yıllık bir şifa geleneğinin mirasçısıyız ve bu mirası bugüne, geleceğe taşımak en önemli sorumluluğumuz. Göreve geldiğimiz ilk yılda attığımız her adımda, hem bu köklü geçmişi hem de geleceğin sağlık eğitimini şekillendirecek yenilikçi bir vizyonu bir arada tutmaya çalıştık."

200 yıllık mirastan yapay zeka çağına: Rektör Akçakayadan burs müjdesi

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİYLE GLOBAL VİZYON

Haberin Devamı

Üniversitenin uluslararası alandaki güçlü konumuna değinen Prof. Dr. Akçakaya, Johns Hopkins Üniversitesi, ENM ve CUGH gibi köklü kurumlarla yürütülen akademik iş birliklerinin öğrenci ve akademisyen değişim programlarını, ortak araştırma projelerini kapsadığını belirtti. Bu iş birliklerinin kurumun uzmanlık alanındaki uluslararası tanınırlığını her geçen yıl güçlendirdiğini vurgulayan Akçakaya, asıl önceliğin akademik ve eğitim iş birliklerini derinleştirmek olduğunun altını çizdi.

BURS MÜJDESİ VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ EĞİTİM MODELİ

Eğitimde yakalanan modern dönüşümün altını çizen Prof. Dr. Adem Akçakaya, YKS'de İngilizce Tıp Bölümü'nü tercih eden ilk 5.000 ve 10.000 arasındaki başarılı öğrencilere burs verileceğini müjdeledi. Tıp eğitiminde klasik anlatım metodlarının tamamen terk edildiğini vurgulayan Akçakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitimde klasik slaytlı anlatım dönemini kapatarak yapay zeka destekli ve interaktif bir modele geçtik. Öğrencilerimizin ders materyallerini yapay zeka araçlarıyla analiz ettiğini gözlemliyoruz. Şunun farkındayız: Yapay zeka hekimlerin yerini almayacak ancak yapay zekayı kullanan hekimler öne geçecek. Bu vizyon doğrultusunda dünyada nadir örneklerinden biri olacak Sağlık ve Bilişim Fakültesi'ni kurmak için çalışmalarımızı hızlandırdık."

Haberin Devamı

AKREDİTASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNCÜ ÜNİVERSİTE

Üniversitenin akademik kalite güvencesindeki ilerlemesine dikkat çeken Prof. Dr. Akçakaya, bölümlerin büyük çoğunluğunun ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerini tamamladığını, Bilimsellik Komitesi çalışmalarıyla da eğitim kalitesinin uluslararası standartlara taşınması hedefinin somut göstergeleri olduğunu belirtti. Kampüs yaşamını zenginleştiren yeni sosyal ve akademik alanlara, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara da değinen Akçakaya, 2026 yılında hizmete girecek yeni hastane kompleksinin de bu büyüme vizyonunun bir parçası olarak eğitim ve araştırma altyapısını güçlendireceğini ifade etti.

Haberin Devamı

MÜZEYLE TAÇLANAN ANLAMLI BULUŞMA

Programın sonunda basın mensupları, rektörlük binasında bulunan ve sağlık tarihine ait değerli eserlerin yer aldığı tarihi müzeyi gezdi. Gazeteciler, Bezmiâlem Valide Sultan'ın bıraktığı vakıf mirasını ve Osmanlı'dan günümüze uzanan şifa geleneğinin izlerini taşıyan tarihi tıbbi araç-gereçleri, el yazması eserleri ve vesikaları yerinde inceleme fırsatı buldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi#Sağlık#Eğitim

BAKMADAN GEÇME!