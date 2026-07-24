200 yıllık mirastan yapay zeka çağına: Rektör Akçakaya'dan burs müjdesi

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Soru-cevap formatında gerçekleşen kahvaltının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya, üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararası alandaki vizyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÖREVİN İLK YILINDA KÖKLÜ MİRASA YENİ BİR VİZYON

Bezmiâlem Valide Sultan'ın 1845 yılında kurduğu vakıf mirasının bugün modern bir yükseköğretim kurumuna nasıl taşındığını anlatan Prof. Dr. Akçakaya, göreve başladığı ilk yılda üniversitenin eğitim, araştırma ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye odaklandıklarını belirtti. Akçakaya şöyle konuştu:

"200 yıllık bir şifa geleneğinin mirasçısıyız ve bu mirası bugüne, geleceğe taşımak en önemli sorumluluğumuz. Göreve geldiğimiz ilk yılda attığımız her adımda, hem bu köklü geçmişi hem de geleceğin sağlık eğitimini şekillendirecek yenilikçi bir vizyonu bir arada tutmaya çalıştık."

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Üniversitenin uluslararası alandaki güçlü konumuna değinen Prof. Dr. Akçakaya, Johns Hopkins Üniversitesi, ENM ve CUGH gibi köklü kurumlarla yürütülen akademik iş birliklerinin öğrenci ve akademisyen değişim programlarını, ortak araştırma projelerini kapsadığını belirtti. Bu iş birliklerinin kurumun uzmanlık alanındaki uluslararası tanınırlığını her geçen yıl güçlendirdiğini vurgulayan Akçakaya, asıl önceliğin akademik ve eğitim iş birliklerini derinleştirmek olduğunun altını çizdi.

BURS MÜJDESİ VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ EĞİTİM MODELİ

Eğitimde yakalanan modern dönüşümün altını çizen Prof. Dr. Adem Akçakaya, YKS'de İngilizce Tıp Bölümü'nü tercih eden ilk 5.000 ve 10.000 arasındaki başarılı öğrencilere burs verileceğini müjdeledi. Tıp eğitiminde klasik anlatım metodlarının tamamen terk edildiğini vurgulayan Akçakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitimde klasik slaytlı anlatım dönemini kapatarak yapay zeka destekli ve interaktif bir modele geçtik. Öğrencilerimizin ders materyallerini yapay zeka araçlarıyla analiz ettiğini gözlemliyoruz. Şunun farkındayız: Yapay zeka hekimlerin yerini almayacak ancak yapay zekayı kullanan hekimler öne geçecek. Bu vizyon doğrultusunda dünyada nadir örneklerinden biri olacak Sağlık ve Bilişim Fakültesi'ni kurmak için çalışmalarımızı hızlandırdık."

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AKREDİTASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNCÜ ÜNİVERSİTE

Üniversitenin akademik kalite güvencesindeki ilerlemesine dikkat çeken Prof. Dr. Akçakaya, bölümlerin büyük çoğunluğunun ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerini tamamladığını, Bilimsellik Komitesi çalışmalarıyla da eğitim kalitesinin uluslararası standartlara taşınması hedefinin somut göstergeleri olduğunu belirtti. Kampüs yaşamını zenginleştiren yeni sosyal ve akademik alanlara, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlara da değinen Akçakaya, 2026 yılında hizmete girecek yeni hastane kompleksinin de bu büyüme vizyonunun bir parçası olarak eğitim ve araştırma altyapısını güçlendireceğini ifade etti.

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MÜZEYLE TAÇLANAN ANLAMLI BULUŞMA

Programın sonunda basın mensupları, rektörlük binasında bulunan ve sağlık tarihine ait değerli eserlerin yer aldığı tarihi müzeyi gezdi. Gazeteciler, Bezmiâlem Valide Sultan'ın bıraktığı vakıf mirasını ve Osmanlı'dan günümüze uzanan şifa geleneğinin izlerini taşıyan tarihi tıbbi araç-gereçleri, el yazması eserleri ve vesikaları yerinde inceleme fırsatı buldu.