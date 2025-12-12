×
200 yıldır ayni aile tarafından sürdürülüyor! 'Eğer bu meslek ölürse bir daha geri gelmez'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 10:52

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir zamanlar dokuz ayrı dükkanda sürdürülen demircilik mesleği, bugün yok olma noktasına geldi. İlçede, yaklaşık 200 yıldır aynı aile tarafından sürdürülen bu zanaatı devam ettiren tek kişi kaldı.

Küçük yaşlarda babasının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Reşit Demirci (72), o günden beri aynı ocağın başında. Babasının da kendi babasından devraldığı bu mesleği aynı azimle sürdürdüğünü belirten Reşit Demirci, "Ben de bu zanaatı babamdan devraldım. 65 yıldır buradayım.

Tahra, satır, kıyma bıçağı, orak ve balta gibi birçok el yapımı demir ürününün üretimini yapıyorum. Zor bir iş, ekmeği de az. Bu yüzden kimse bu mesleğe yönelmiyor. Bizi takip eden kimse yok. Cizre’de geleneksel zanaatların yok olmaması için çırak yetiştirmek çok önemli. Eğer bu meslek ölürse bir daha geri gelmez'' dedi.

