200 yıldır ayni aile tarafından sürdürülüyor! 'Eğer bu meslek ölürse bir daha geri gelmez'

Haberin Devamı

Küçük yaşlarda babasının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Reşit Demirci (72), o günden beri aynı ocağın başında. Babasının da kendi babasından devraldığı bu mesleği aynı azimle sürdürdüğünü belirten Reşit Demirci, "Ben de bu zanaatı babamdan devraldım. 65 yıldır buradayım.

Tahra, satır, kıyma bıçağı, orak ve balta gibi birçok el yapımı demir ürününün üretimini yapıyorum. Zor bir iş, ekmeği de az. Bu yüzden kimse bu mesleğe yönelmiyor. Bizi takip eden kimse yok. Cizre’de geleneksel zanaatların yok olmaması için çırak yetiştirmek çok önemli. Eğer bu meslek ölürse bir daha geri gelmez'' dedi.