200 yıl önceki gibi... Kız Kulesi’nde son inceleme

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin’le birlikte Kız Kulesi’nde inceleme yaptı. Bilim Kurulu üyeleri yapılan çalışmalar hakkında Bakan Ersoy’a bilgi verdi.

DEPREM ÖNLEMLERİ

Depreme karşı alınan ekstra önlemler nedeniyle Kız Kulesi’nin açılış tarihinin uzadığını belirten Bakan Ersoy, “Son aşamaya gelindi. Şimdi platform kısmı tamamlanıyor. Bu çalışmayla yapının sadece üstünde değil alt tarafında, platformun altında, deniz tarafındaki eksiklikleri de fark edildi. Bununla ilgili sağlamlaştırma, güçlendirme çalışmaları tamamlanıyor. Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu, yani depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler’’ dedi.





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Tarihi kulenin farklı bir şekilde açılacağını belirten Bakan Ersoy şunları söyledi: “Artık yurtdışındaki ikonik yapılar gibi burası da yeme içme ağırlıklı değil, olması gerektiği gibi kule-müze şeklinde hizmete girecek ve başta Türk ziyaretçiler olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin kullanımına açık olacak. Bizim görmeye alışık olduğumuz yüzü aslında olmaması gereken yüzü. Gerçeğe uygun olmayan yüzünü yıllardır gördüğümüz için gözümüz ona alışmıştı. Şimdi orijinal resimlerindeki 2. Mahmut dönemindeki haline döndürüldü. Eskiden İstanbul’dan Kız Kulesi’ni seyrediyorduk, şimdi de Kız Kulesi’nden İstanbul’u seyredeceğiz.”

‘DANA YAVRUSU’NDAN KIZ KULESİ’NE...

Kız Kulesi, M.Ö. 24 yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahip. İlk olarak Yunan döneminde bir mezara ev sahipliği yapan ada, Bizans’ta inşa edilen ek bina ile gümrük istasyonu olmuş. Osmanlı’da ise gösteri platformundan savunma kalesine, sürgün istasyonundan karantina odasına kadar birçok işlev yüklenmiş. Kule hakkında pek çok rivayet var. Antikçağ’da arkla (küçük kale) ve damialis (dana yavrusu) adları ile anılmış, bir ara da “Tour de Leandros” (Leandros’un Kulesi) ismi ile ünlenmiş.

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II. MAHMUT DÖNEMİNDE RESTORE EDİLMİŞTİ

1509 depreminde yıkılıp yeniden yapılan ve 1832’de Sultan II. Mahmut tarafından restore edilen Kız Kulesi son olarak 2000 yılında restore edilmiş ve restoran haline dönüştürülmüştü. 2021’de tekrar restorasyonuna başlanan kule, mayısın ilk haftası ziyarete açılacak.