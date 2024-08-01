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200 milyonda bir görülüyor... Mavi ıstakoz Ayvalık'ta su altı kamerasında

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#Balıkesir#Ayvalık#Deniz
200 milyonda bir görülüyor... Mavi ıstakoz Ayvalıkta su altı kamerasında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 09:36

Dünya çapında 200 milyonda bir görünen mavi ıstakoz Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında görüntülendi. Bir hayalet ağa takılan mavi ıstakoz dalgıç Nedim Kartal tarafından kurtarıldı ve sonra kamera kaydına alındı. Nedim Kartal, 'Onu güvenli bir ortama aldıktan sonra videosunu çektim. Umarım orada yaşamını sürdürür.' dedi.

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24 adası ile çok zengin bir su altı hayatına sahip olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesi dünya çapında 200 milyonda bir görünen mavi ıstakoza ev sahipliği yapıyor. Çok nadir olarak görünen bu tür ıstakoz mavi rengiyle hemen dikkatleri çekiyor. Ayvalık açıklarında bir ada kıyısında dalış yaparken terk edilmiş bir hayalet ağa takılan mavi ıstakozu fark eden dalgıç Nedim Kartal yaptığı çalışma ile deniz hayvanının kurtardı.

Daha sonra mavi ıstakozu kayıt altına alan Kartal “Ayvalık'ın sualtı çeşitliliğinden bahsediyoruz. Gelen misafirlerin de mutlaka sualtını keşfetmesini tavsiye ediyoruz. Her daldıklarında farklı renkler, farklı canlı türleriyle karşılaşabilirler.

200 milyonda bir görülüyor... Mavi ıstakoz Ayvalıkta su altı kamerasında

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Hafta sonu muhteşem bir görüntü yakaladık. Dünyada 200 milyonda bir görülen bir renk ıstakoz, masmavi bir ıstakozu görüntüledik. Ölü bir ağa takılan bir balık ölmüş, ıstakoz da onu yemek için giriyor oraya ve o da yakalanıyor. Denk geldi bana. Video çekmekle çekmemek arasında kaldım. Çekemedim, kurtarmak istedim. Ama sonrasını çektim tabii. Onu güvenli bir ortama aldıktan sonra videosunu çektim. Herkesle paylaşacağız, görecekler. Tabii ki yerini bildirmeyeceğim. Ama ara ara göz atacağım. Umarım orada yaşamını sürdürür.” dedi.

200 milyonda bir görülüyor... Mavi ıstakoz Ayvalıkta su altı kamerasında

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#Balıkesir#Ayvalık#Deniz

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