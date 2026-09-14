200 milyon liralık yasa dışı bahis vurgununa operasyon: 5 şüpheli yakalandı

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Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Burdur merkez, Bucak ve Çavdır ilçeleri ile Antalya'da oturan 8 şüpheli hakkında, 'Yasa dışı bahis oynatma', 'Yasa dışı bahisten gelir elde etme, elde edilen geliri hesaplar arasında nakletme' gibi eylemlerin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, elde edilen MASAK mali analiz raporlarının incelenmesiyle yasa dışı bahis ve sanal kumar platformlarında kullanılan hesapları tespit etti. Şüphelilerin 2023-2024 yılı ve 2026 yılı Ocak-Mart aylarında hesaplarında 199 milyon 930 bin 403,72 TL işlem hacmi bulunduğu ve bu hesapların organizasyonel bir yapıda transfer aracı olarak kullanıldığı belirlendi.

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BU SABAH OPERASYON YAPILDI

Bu sabah, 8 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, ikamet aramalarında şüphelilere ait cep telefonu, dizüstü bilgisayar, taşınabilir bellek olmak üzere toplamda 11 dijital materyal ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.