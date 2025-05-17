200 milyon Euro’luk vurgunda kırmızı bülten kararı

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Kendisini ‘işinsanı’ olarak tanıtıp güven sağladığı belirtilen Ertuğrul Sezer, bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını iddia ederek, yüksek kâr vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu. İddiaya göre Sezer, başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden kâr payı vaadiyle 20 bin ile 300 bin Euro arasında para topladı.

1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Para yatıranlar, dolandırıldıklarını anlayıp, Ertuğrul Sezer ile onunla birlikte hareket ettikleri ileri sürülen Hicabi Pala (29), Volkan Çark (27), Barış Erdoğan (30) ve Tolga Dinler (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu. 4 Ekim’de yapılan operasyonda Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturmanın ardından 2’si tutuklu 5 şüpheli hakkında ‘örgütlü olarak birden fazla kişiyi dolandırmak’ suçundan iddianame hazırlandı. Sanıkların Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına önceki gün başlandı. Mahkeme heyeti sanıklardan Volkan Çark’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, Ertuğrul Sezer’in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca yurtdışında olan firari sanıklar Hicabi Pala, Tolga Dinler ve Barış Erdoğan hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarılmasını da karara bağladı.