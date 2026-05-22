200 milyar TL’lik ağı kırılan şifre çökertti

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 'yasadışı bahis', 'bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği belirlenen örgüt hakkında soruşturma başlatmıştı. Mali incelemelerde yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilmişti.

135 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulmuştu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak’ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklanmıştı.

Operasyon dosyasının, 2024 yılında Adana'da düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen cep telefonundaki tespitle açıldığı ortaya çıktı. Adana polisinin, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik örgüt üyesi Serdal Tanak'ın evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ile dijital materyaller ele geçirildi. Tutuklanan Tanak’ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, cihazda yaptığı incelemede örgüt şeması ve faaliyetleriyle ilgili yazışmalara ulaştı.

Polis, örgüt elebaşı Selahattin Akın Uzun'un talimatlarıyla hareket ettiği belirlenen Tanak'ın, organizasyonun yönetiminde söz sahibi olduğu, faaliyetleri de organize ettiği saptadı. Hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen Kütahyalı'nın da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına katıldı.

DÜĞÜN İÇİN GELMESİ BEKLENDİ

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen Selahattin Akın Uzun'un, örgütü yurt dışından yönettiği belirtildi. Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu belirlenen Uzun'un KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler içinse 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi. Türkiye'ye hiç gelmeyen Uzun'un bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geleceğinin belirlenmesi sonrası operasyonun da düğün tarihine göre planlandığı anlaşıldı. İstanbul'da düğüne gidemeden yakalanan Uzun'un, örgüt içindeki kâr paylaşım oranının yüzde 70 olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin 'Akın abi' olarak hitap ettiği Uzun'un, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.

CEZAEVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı, Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan İstanbul’a nakledildi. İşlemin, ilgili birimlerce düzenlenen nakil emri doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi. Kütahyalı’nın, işlemlerin tamamlanmasının ardından Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’na alındığı bildirildi.