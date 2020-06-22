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Haber Giriş: 22.06.2020 - 22:01,Son Güncelleme:

200 kişi gece gündüz her yerde arıyor!

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200 kişi gece gündüz her yerde arıyor!
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Bursa’da dün akşamüstü azgın sel sularına ailesiyle kapılan 16 yaşındaki Derya Bilen, 200 kişiyi aşkın ekiple gece gündüz aranıyor. Şelalelerde, vadilerde devam eden çalışmalar böyle görüntülendi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), selde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarına gün boyu 200 arama kurtarma personeliyle devam edildi.

200 kişi gece gündüz her yerde arıyor

Bursa AFAD Müdürlüğü eş güdümündeki çalışmalara Afyonkarahisar, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Kütahya ve Manisa AFAD Müdürlükleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), asayiş ve trafik timleri, emniyet müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda personel ve gönüllü katılım sağladı.

200 kişi gece gündüz her yerde arıyor

Genç kızın kaybolduğu alanda çalışmalar, karadan arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlarının yanı sıra arama kurtarma köpekleriyle, havadan da drone ile aralıksız yürütüldü.

200 kişi gece gündüz her yerde arıyor

Zorlu arazi şartlarında yoğun çabalarına rağmen herhangi bir ize rastlayamayan ekipler, havanın kararması nedeniyle yarın sabahın ilk ışıklarıyla devam etmek üzere çalışmalarını durdurdu.

200 kişi gece gündüz her yerde arıyor

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde dün akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

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