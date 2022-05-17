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200 kilo ağırlığındaki Hayat'tan yürek burkan istek

#Kocaeli#Sağlık#Yardım

Kocaeli'de yatağa ve solunum cihazına bağlı halde yaşamını sürdürmeye çalışan 200 kilo ağırlığındaki Hayat Işık, itfaiye ekipleri olmadan hastaneye gidemiyor. Işık, hastaneye gitmesi gerektiğinde evinden vinç yardımıyla çıkarılıyor ve özel donanımlı ambulansla hastaneye taşınıyor.

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İzmit ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'nde bir evin ikinci katında yaşayan 41 yaşındaki Hayat Işık, yaklaşık 25 yıldır fazla kilolarıyla mücadele ediyor. Hem hareketsizlik hem aldığı ilaçlar sebebiyle daha da kilo alan Işık, 200 kiloya ulaştı. 1 yıl önce tamamen yatağa bağlı hale gelen Işık, solunum cihazına bağlı yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Ayağa kalkamayan Hayat Işık, itfaiye ekipleri olmadan hastaneye gidemiyor. Kalp hastası olan Işık, hastaneye gitmesi gereken zamanlarda ikinci kattaki evinden vinç yardımıyla indiriliyor. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde özel donanımlı ambulansa bindirilen Işık, taburcu edildikten sonra ise yine özel ambulansla evine getiriliyor. Işık, yine itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine çıkarılıyor.

200 kilo ağırlığındaki Hayattan yürek burkan istek

Kendi özel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Işık'ın bütün ihtiyaçlarını eşi gideriyor. Yatağa bağımlı halde, tüm gün eşinin işten gelmesini bekleyen Işık, kilolarından kurtulmak istiyor.

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Kocaelide 200 kilo ağırlığındaki Hayattan yürek burkan istekKocaeli'de 200 kilo ağırlığındaki Hayat'tan yürek burkan istekHaberin Tüm Görselleri

"BENİM DE GÜZEL BİR HAYATIM OLSUN İSTİYORUM"

Yaklaşık 1 senedir yatağa bağımlı halde olduğunu söyleyen Işık, "25 yıldır fazla kilolarım var, nefes alamıyorum. 1 senedir de yatağa bağımlı haldeyim. Gidip gelemiyorum. Her şeyimi eşim yapıyor. Ben kendi işimi kendim yapamıyorum, makineye bağımlıyım. Nefes alırken çok zorlanıyorum, yürüyemiyorum. Hastaneye gidip gelmek çok zor oluyor. İtfaiyeciler yardım ediyor. Evimiz iki katlı olduğu için vinçle indirip çıkarıyorlar" diye konuştu. Kilo vermek istediğini belirten Işık, "Tedavi olmak istiyorum, benim de güzel bir hayatım olsun isterim" dedi.

200 kilo ağırlığındaki Hayattan yürek burkan istek

HASTANEYE DE EVİNE DE VİNÇLE GİRİYOR

İtfaiye ekiplerinin kendisini indirirken zorlandığını belirten Işık, "Beni indirmek çok zor oluyor. 1 saat oluyor. Ekipler 1 saat uğraşıyorlar. Hastaneye gittiğimizde itfaiyeyi çağırıyoruz, hastaneden geldiğimizde yine itfaiyeyi çağırıyoruz. Hastaneden geldiğimde yine gelip uğraşıyorlar. Ben de bu kilodan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

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#Kocaeli#Sağlık#Yardım

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