200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Londrada satışa çıkarılacak Türkiye harekete geçtiLondra'da satışa çıkarılacak! Türkiye harekete geçti#Ankara
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Haaland bombası Real Madrid ve Barcelona derken... Sözleşmesindeki ilginç madde...Haaland bombası! Real Madrid ve Barcelona derken... Sözleşmesindeki ilginç madde...#Erling Haaland
Suriyeye yeni harekat olur mu Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladıSuriye'ye yeni harekat olur mu? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı! #Mevlüt Çavuşoğlu
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti#Kazı Kazan
Yer Vuhan: Koronada en büyük gizem çözülüyorYer Vuhan: Koronada en büyük gizem çözülüyor!#Koronavirüs
Tüm zamanların rekoru kırıldı... 10 milyar doları aşacakTüm zamanların rekoru kırıldı... '10 milyar doları aşacak'#Konut
Ve söz Bülent Ersoyda Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biriVe söz Bülent Ersoy'da! 'Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biri'#Bülent Ersoy
Neye uğradıklarını şaşırdılar Taksiciden pes dedirten hareketNeye uğradıklarını şaşırdılar! Taksiciden 'pes' dedirten hareket#Gaziosmanpaşa
Gizemli hastalık bir ülkeye daha sıçradı... Doktorlar çaresiz kaldı'Gizemli hastalık' bir ülkeye daha sıçradı... Doktorlar çaresiz kaldı!#Havana Sendromu
Bilim insanları ayakta İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyorBilim insanları ayakta! İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyor#Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı
Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... 'Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah...'#Elif Engin
Sonuca doktorlar bile inanamadı Milyonlarca kişiyi kurtarabilir...Sonuca doktorlar bile inanamadı! Milyonlarca kişiyi kurtarabilir...#Kanser
Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştıEski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı#Angelina Jolie
Ya adapte olacağız ya da... Hazır değiliz yüzlerce insan ölecekYa adapte olacağız ya da... 'Hazır değiliz yüzlerce insan ölecek!'#İklim Krizi
HABERLERGündem Haberleri

200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti

#Kazı Kazan#İkramiye#Tokat
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti

Tokat'ta pastane işletmecisi İlyas Aydınoğlu (48) satın aldığı kazı kazan kartlarını incelemeden çöpe attı. Oğlu Mustafa Aydınoğlu (24) çöpten aldığı kartı inceleyince 200 bin TL ikramiyeyi fark etti. Şaşkınlık yaşayan Aydınoğlu, "Çıkmaz diye çöpe atmıştım. Oğlum çöpten alıp fark etmiş" dedi.

Haberin Devamı

Tokat'ta pastane sahibi evli ve 2 çocuk babası İlyas Aydınoğlu, dün 10 TL'ye 2 tane kazı kazan kartı aldı. İş yerine gelen Aydınoğlu kazıdığı kartları dikkatli incelemeden çöpe attı. Aydınoğlu'nun aynı iş yerinde birlikte çalıştığı oğlu Mustafa Aydınoğlu babasının çöpe attığı kazı kazan kartını tekrar alıp baktığında 200 bin TL ikramiyenin çıktığını gördü. Arkadaşlarına da kontrol ettirdikten sonra babasına haber verdi.

'BÜFEYE GİDENE KADAR İNANMADIM'

Kazı kazan kartlarını tesadüfen aldığını söyleyen İlyas Aydınoğlu, "Kazı kazanı tesadüfen iki tane aldım. Birini tam kazıdım, diğerini tam kazımadan 'nasıl olsa çıkmaz' diye attım çöpe. Ondan sonra benim oğlan bakmış. Baktı ki 200 bin TL çıkmış. Beni aradı, 'Baba bunu niye atıyorsun çöpe, para çıktı' dedi. Önce inanmadık. Daha sonra iş yerine geldim. Kazı kazanı aldım büfeye gittim. Doğruladılar, çöpten çıktı yani. Benim için çok önemli değil, çok büyük bir para da değil. Biz zaten çalışıyoruz, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Esnaf olarak bir nebze bir yeri kapatıyor. Tamamen tesadüf oldu. Büfeye götürüp bakana kadar inanmadım" dedi.

200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti

Haberin Devamı

'BİR BAKAYIM İSTEDİM'

Mustafa Aydınoğlu ise, "Babam kazı kazan almıştı. Baktı, çıkmadı diye çöpe attı. Babam gittikten sonra 'bir bakayım, kontrol edeyim' dedim. Baktığımda 200 bin TL çıktığını gördüm. İlk başta inanamadım, bir daha baktım. Teyit etmek için arkadaşlarıma gösterdim. Ondan sonra babamı aradım. 200 bin TL çıktığını söyledim. O da inanmadı. Dükkana gelip kendi baktığı zaman inandı. Çöpe bakmak içime doğdu" diye konuştu.

İlgili Haberler:

Londra'da satışa çıkarılacak! Türkiye harekete geçtiMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuSuriye'ye yeni harekat olur mu? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kazı Kazan#İkramiye#Tokat

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Son dakika... Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!

Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...

Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...

Milli Takım kariyerine golle başlayan Serdar Dursunun örnek alınacak hikayesi

Milli Takım kariyerine golle başlayan Serdar Dursun'un örnek alınacak hikayesi

2 milyonluk boşanma davasının gerekçesi... Uzaylı vakıf kocamı çaldı

2 milyonluk boşanma davasının gerekçesi... Uzaylı vakıf kocamı çaldı!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi