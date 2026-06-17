200 bin liraya tetikçi çocuk tutmuşlar

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İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde 13 Haziran günü AVM’de bulunan kafeteryada oturan işinsanı Barış A.’nın (35) yanına gelen E.T. (16), yanındaki tabancasını doğrultup bacağına ateş etti. Neye uğradığını şaşırıp acı içinde yerde kalan Barış A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Barış A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganın olaydan önce “Dövmen çok güzel abi” diyerek Barış A.’nın yanına geldiği, bir süre uzaklaştıktan sonra tekrar gelerek ateş ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından kaçmaya çalışan E.T. ile kendisini araçla almaya gelen İdris Ü. (48), polis takibiyle yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., ‘kasten yaralama’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TELEGRAM’DAN BULDU

Şüpheli, ilk ifadesinde Telegram’da yer alan ‘infaz grubu’ isimli bir kanala katıldığını öne sürdü. Burada kendisiyle yurtdışı numaraları üzerinden iletişime geçildiğini söyleyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirmesi karşılığında 200 bin lira teklif edildiğini iddia etti. Şüphelinin ifadesine göre kendisine hedef alınan kişinin fotoğrafları, kullandığı araç ve konum bilgileri de gönderildi. Şüpheli, vaat edilen paranın daha sonra teslim edileceğinin söylendiğini de öne sürdü. Soruşturma kapsamında şüphelinin iddialarının doğruluğu, olası bağlantılar ve saldırının arkasındaki kişilerin kimlikleri araştırılıyor.