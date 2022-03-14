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200 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı! Jandarmadan operasyon

#Hırsızlık#Operasyon#Van
200 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı Jandarmadan operasyon

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 10 gün önce çalıştığı tavuk çiftliğinde 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalıp, kaçan İran uyruklu M.V., Van'da jandarma operasyonuyla yakalandı.

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​Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tavuk çiftliğinde çalışan İranlı M.V., 10 gün önce çalıştığı çiftlikteki 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalıp, ortadan kayboldu. Hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, M.V.'nin Van'a kaçtığını tespit etti. Van Jandarma Komutanlığı'na bilgi verildi, harekete geçen ekipler de M.V.'nin sahte kimlikle çalıştığı İpekyolu ilçesindeki bara operasyon düzenledi.

M.V., üzerindeki ziynet eşyaları ile yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.V., adliyeye sevk edildi.

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#Hırsızlık#Operasyon#Van

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