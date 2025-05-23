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'200 bin lira ver, işi hızlandıralım' | İki memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı

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#Rüşvet#İzmir#Suçüstü
200 bin lira ver, işi hızlandıralım | İki memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 14:00

İzmir'de avukat D.Ç.'den (30) rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun (27) ile icra katibi Bora Boztaş (26), tutuklandı.

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İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun ile icra katibi Bora Boztaş, iddiaya göre; avukat D.Ç.'den, 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç., durumu savcılığa iletti.

200 bin lira ver, işi hızlandıralım | İki memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., önceki gün, İcra Müdür Yardımcısı Durğun ile sözleştikleri kafede buluştu. Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Durğun'a teslim etti.

200 bin lira ver, işi hızlandıralım | İki memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı

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Polis ekipleri, bu sırada Durğun'u suçüstü yakaladı. Katip Bora Boztaş ise evinde gözaltına alındı. Durğun ve Boztaş, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 

200 bin lira ver, işi hızlandıralım | İki memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı

200 bin lira ver, işi hızlandıralım | İki memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı

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#Rüşvet#İzmir#Suçüstü

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