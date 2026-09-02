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200 bin euroluk rüşvet iddiasında CHP’li meclis üyesi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Edirne#Rüşvet
200 bin euroluk rüşvet iddiasında CHP’li meclis üyesi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 19:50

Edirne’de bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin euro rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen CHP’li Belediye Meclis Üyesi Engin Yağcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran müteahhit N.Ö., ruhsat onayı karşılığında Yağcılar’ın kendisinden 200 bin euro istediğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yağcılar hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Ekipler, 1 Eylül’de müşteki N.Ö. ile Engin Yağcılar’ın buluşmasını ses ve görüntü kayıtlarıyla takip etti. Görüşmeye ilişkin kayıtların incelenmesinin ardından savcılık talimatıyla Yağcılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Engin Yağcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#CHP#Edirne#Rüşvet

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