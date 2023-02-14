200 bin çadır kuruldu

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 8. gün geride kalırken, dün sabah yapılan açıklamaya göre ölenlerin sayısı 31 bin 643’e çıktı. Yaralı kurtarılanların sayısı en son önceki gün 80 bin 278 olarak açıklandı. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre toplam 2 bin 724 artçı sarsıntı meydana geldi.



Bölgede görev yapan toplam arama kurtarma personeli sayısı 35 bin 495 oldu. Bölgede görev yapan yabancı arama - kurtarma personeli sayısı ise 9 bin 793. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 238 bin 459’e ulaştı. Afet bölgesinde toplam 12 bin 322 araç görev yapıyor.

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Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla toplam 4 bin 97 sorti yapıldı. Bölgede personel, malzeme sevkıyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirildi.Depremden etkilenen 10 ile AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ve uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 206 bin 357 çadır ve 2 milyon 72 bin 848 battaniye gönderildi. Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı bölgeye sevk edildi.

33 BİN BİNA AĞIR HASARLI

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca depremden etkilenen 13 ildeki 236 bin 410 binada hasar tespiti yapıldı. 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 6 bin 849 binada bulunan 46 bin 640 bağımsız birimin orta hasarlı, 59 bin 995 binadaki 439 bin 647 bağımsız birimin az hasarlı, 108 bin 840 binada yer alan 535 bin 490 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu saptandı.