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20 yıllık faili meçhulde ezber bozan tanık: Ölmedi, Manisa'da karşılaştık

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#Hamdi Karakuş#Faili Meçhul#Manisa
20 yıllık faili meçhulde ezber bozan tanık: Ölmedi, Manisada karşılaştık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 16:59

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında kendilerine jandarma süsü veren kişilerce kaçırılan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen Hamdi Karakuş davasının ikinci duruşması görüldü. Duruşmada dinlenen bir tanık, 20 yıldır aranan Karakuş'u Manisa Turgutlu'da gördüğünü ve birlikte yemek yediklerini öne sürerken, mahkeme 8 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

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Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Çardaközü Mahallesi'nde 2005 yılında darbedilip bir gözünü kaybeden ve 1 Nisan 2006 tarihinde kendilerini jandarma olarak tanıtan şahıslarca kaçırıldığı iddia edilen Hamdi Karakuş'tan 20 yıldır haber alınamıyordu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT) tarafından yeniden açılan dosyada, olayda kullanılan av tüfeğinin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA profilinin Hamdi Karakuş ile eşleşmesi üzerine operasyon düzenlenmişti.

20 yıllık faili meçhulde ezber bozan tanık: Ölmedi, Manisada karşılaştık

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında açılan davanın ikinci duruşması Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile tanıklar katıldı.

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20 yıllık faili meçhulde ezber bozan tanık: Ölmedi, Manisada karşılaştık

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI BİR İDDİA"

Duruşmanın ardından Eskişehir Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan aile avukatı Doğancan Çıra, "Müvekkilin abisi Hamdi Karakuş'un Ağır Ceza Mahkemesinde görülen kasten öldürme dosyasında bugün ikinci celse yapıldı. Tanıklar dinlendi, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celsede dinlenmesine karar verildi. Tanık M.Ö. tarafından müvekkilin abisinin 2022-2023 yıllarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görüldüğü, deterjan işi yaptığı, üzerinde farklı kimlik taşıdığı ve ailesine acı çektirmek için köye dönmediği şeklinde hayatın olağan akışına aykırı bir iddiada bulunuldu. Bunu yargı değerlendirecek, biz sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

20 yıllık faili meçhulde ezber bozan tanık: Ölmedi, Manisada karşılaştık

Mahkeme heyeti; mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutuklu sanıklar E.A., G.A., İ.K., M.K., M.Ö., S.A., Ü.A. ve Ü.Ö.'nün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dosya kapsamında 2 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının sürdüğü öğrenildi.

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#Hamdi Karakuş#Faili Meçhul#Manisa

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