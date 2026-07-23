20 yıllık eşe sistemli işkence

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İSTANBUL’da özellikle lüks konut alanında faaliyet gösteren ödüllü gayrimenkul danışmanı Natalia Ö. ile kıdemli yeminli mali müşavir Mehmet Sait Ö. 2006’da evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 20 ve 17 yaşlarında olan iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, çiftin evlilik birliği, Mehmet Sait Ö.’nün öfke problemi, eşi ve çocuklarına karşı baskıcı, aşağılayıcı ve şiddet içerikli tutumu nedeniyle çekilmez hale geldi. Mehmet Sait Ö. kıskançlık nedeniyle eşi Natalia Ö.’ye sık sık şiddet uygulayarak canını yaktı. Kızının da boğazını sıkarak darp eden Mehmet Sait Ö. metal ayakkabı çekeceği ile çocuğunu yaraladı. Eşinin şikâyeti üzerine mahkemede yargılanan Mehmet Sait Ö. çocuğunu yaralama suçundan ceza aldı.

‘ÖDÜL-CEZA ŞİDDETi’

İddiaya göre, ceza davasına aldırış etmeyen Mehmet Sait Ö., eşi Natalia Ö.’ye ve 20 yaşındaki kızına insanlık dışı eziyetlerde bulunmaya ve şiddet uygulamaya devam etti. Eşine ağır hakaretler ederek ‘köpek muamelesi’ yapan Mehmet Sait Ö. ‘ödül-ceza’ sistemi ile çok ağır psikolojik şiddet uygulamaya çalıştı. Gayrimenkul danışmanı olan Natalia Ö.’nün dışarı çıkmasına, çalışmasına ve iş arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermeyen Mehmet Sait Ö., eşi ve kızını aşağılayarak işkence boyutundaki şiddetine devam etti. Eşinin şiddetine dayanamayan Natalia Ö. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundu ve Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma’ davası açtı. Eşinden korunma talebinde de bulunan Natalia Ö. uğradığı şiddetin fotoğraflarını da mahkemeye delil olarak sundu.

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KORUMA TEDBİRİ DE İSTEDİ

Taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında ağır ve tam kusurlu tarafın Mehmet Sait Ö. olduğu öne sürülen dilekçede şu iddialara yer verildi: “Mehmet Sait Ö.’nün kontrol edilemez öfkesi ve fiziksel şiddeti, evdeki kadınlara yöneltmiş olduğu ağır hakaretleri, para vermeyip konu komşuya muhtaç etmesi, insanlık dışı eziyetleri, işkenceleri ve aşırı baskısı nedeniyle hayat müvekkilim için artık çekilmez hale gelmiştir. Müvekkil ve kızını sürekli defalarca feci şekilde darp eden Mehmet Sait Ö.’nün şiddetinin son bulmasını istiyoruz. Evlilik birliğinin devamı müvekkil için artık mümkün değildir. Tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. Müvekkilin, çocuklarının can ve mal güvenliğini, huzur ve sükûnlarını sağlayacak gerekli koruma tedbirlerinin alınmasını istiyoruz. Mehmet Sait Ö.’nün derhal evden uzaklaştırılarak, konutun müvekkil ve çocuklara tahsis edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Mehmet Sait Ö.’nün müvekkil ve çocuklarına yaklaşmamasını istiyoruz.”