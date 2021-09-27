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20 yıllık emeği çalındı

#Suphi Hindiyerli#Hırsız#UNESCO
20 yıllık emeği çalındı

Mardinli telkari ustası, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi Suphi Hindiyerli’nin 20 yıl boyunca el emeğiyle, göz nuru dökerek işlediği 7 kilo gümüşü çalındı.

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Mardin’in en önemli telkari ustalarından UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü 77 yaşındaki Suphi Hindiyerli’nin Sanat Sokağı’ndaki gümüş dükkânına giren kişi ya da kişiler, 20 yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek işlediği yaklaşık 7 kilo gümüşü çaldı.

Hırsızların mutlaka yakalanacağını ifade eden Hindiyerli, şunları söyledi: “Raflardaki gümüşlerimi hırsızlar çaldı, 5 gram gümüş bırakmadılar. Emeğim gitti, canım gitti, sağlığım gitti. 65 seneden beri bu işteyim. Hem telkarinin gümüşünü yaptım hem de altınını yapıp tüm Anadolu’ya sattım. Bizim yukarıda bir bakkal var. Sabah erken fabrikadan ekmek almaya giderken bakmış bizim dükkânın camı kırık. Hemen telefon açtı. Polise haber verdik, aradılar, taradılar. Hâlâ araştırıyorlar. Bir parmak izi veya başka bir ipucu arıyorlar. İnşallah bulurlar. Bu yaşta beni üzmeye hakları var mı? Benim emeğimi çaldılar. Hayatımı çaldılar. Raflarım bomboş, ne yapacağımı şaşırdım. Gümüş önemli değil, vermiş olduğum emeği çaldılar. Mardin polisi bir ipucu bulursa devamı gelir. Bunun açığa çıkartılmasını bekliyorum.”

ÖDÜLÜNÜ ERDOĞAN VERDİ

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UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen, Türkiye’nin de 2006 yılında taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 2020 yılında da ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ seçilen Mardinli 65 yıllık telkari ustası Suphi Hindiyerli, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan almıştı.

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#Suphi Hindiyerli#Hırsız#UNESCO