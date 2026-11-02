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20 yıllık arkadaşına vedasıyla yürek burkan Kadir mezarı başında konuştu: O ailemizin ikinci oğluydu

Güncelleme Tarihi:

#Kadir Karabulut#Ahmet Esat Angi#Sivas
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 10:09

Sivas'ta kalp yetmezliği nedeniyle 27 yaşında hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı Ahmet Esat Angi'nin tabutu başında yaptığı veda konuşmasıyla gündeme gelen Kadir Karabulut, arkadaşının kabrini ziyaret etti. Mezar başında gözyaşlarına boğulan Karabulut, "Biz birinci sınıftan beri hiç ayrılmadık. Bir arkadaşımı değil, kardeşimi kaybettim" dedi.

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Kentte bir süredir diyaliz tedavisi gören ve kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Ahmet Esat Angi'nin ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Angi için kentte iki gün önce cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesinde helallik alındığı sırada duygusal anlar yaşandı.

20 yıllık arkadaşına vedasıyla yürek burkan Kadir mezarı başında konuştu: O ailemizin ikinci oğluydu

Ahmet Esat Angi'nin 20 yıllık çocukluk arkadaşı Kadir Karabulut, imamdan izin alarak tabutun başına geldi. Gözyaşları içinde dostuna veda eden Karabulut, "20 senelik arkadaşım. Bir güne bir gün ne bir yanlışını gördüm ne de tek bir kötü sözünü duydum. O kadar iyi bir dosttu. O benim bütün çocukluğum, bütün anılarım. Bana 'Üzülme' diyorlar. Nasıl üzülmeyeyim? Hakkım sonuna kadar helal olsun kardeşim" dedi.

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20 yıllık arkadaşına vedasıyla yürek burkan Kadir mezarı başında konuştu: O ailemizin ikinci oğluydu

Ahmet Esat Angi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi. Karabulut'un tabut başında yaptığı konuşmanın sosyal medya platformlarında paylaşılan veda videosu, çok sayıda kişi tarafından izlendi ve binlerce yorum aldı.

20 yıllık arkadaşına vedasıyla yürek burkan Kadir mezarı başında konuştu: O ailemizin ikinci oğluydu

'YAKIN ARKADAŞLAR BİRBİRLERİNE SARILSINLAR'

Arkadaşının mezarını ziyaret eden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Kadir Karabulut, gözyaşlarına bir kez daha hakim olamadı. Arkadaşının mezarına sarılarak ağlayan Karabulut'u çevredekiler teselli etti.

20 yıllık arkadaşına vedasıyla yürek burkan Kadir mezarı başında konuştu: O ailemizin ikinci oğluydu

Kendisinin bir arkadaşını değil, kardeşini kaybettiğini söyleyen Kadir Karabulut, "Kardeş acısı gibi oldu. Biz hiçbir zaman ayrılmadık. Birinci sınıftan beri beraberdik. Benim kardeşim çok güzel bir insandı. Ne zaman sıkışsam yanıma geliyordu. O kadar güzel bir insandı ki ailemizin ikinci oğluydu. Beraber yedik, beraber içtik. Onu çok seviyorum. Her anımda o var. Üniversitede okurken param olmadığında benden IBAN ister, para gönderirdi. Türkiye'de acımızı paylaşan herkesten Allah razı olsun. Videoyu izleyenler, izlediklerinde akıllarına kim geliyorsa onların da mekanı cennet olsun. Rabb’im hepimizi cennetinde; onları sevdikleriyle, beni de kardeşimle buluştursun. Allah herkesten razı olsun. O kadar iyi bir insanmış ki Türkiye'nin dört bir yanından, hayatında bir saniye bile vakit geçirmediğimiz insanlar kardeşime dua ettiler. Bizim dostluğumuz Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Böyle yakın arkadaşları olanlar, bu videoyu izledikten sonra birbirlerine bir sarılsınlar. Ben son zamanlarda arkadaşımı göremedim. Çok yoruluyordu. Hastanede çok sıkıntı çekti. Artık son zamanlarda o da bıkmıştı. Kalbi dayanamamış. En son diyalize gitmişti, bir daha da geri gelmedi" diye konuştu.

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20 yıllık arkadaşına vedasıyla yürek burkan Kadir mezarı başında konuştu: O ailemizin ikinci oğluydu

Karabulut, arkadaşının böbrek yetmezliği nedeniyle çok sıkıntılı günler geçirdiğini belirterek, herkesi organ nakli ve bağış konusunda duyarlı olmaya davet etti.

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#Kadir Karabulut#Ahmet Esat Angi#Sivas

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