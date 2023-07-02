20 yıldır yuvadan uçmuyorlar

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İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyü de coğrafi konumu nedeniyle leyleklerin uğrak yeri oldu. Özellikle köydeki caminin soba bacasına yuva yapan leylekler, yeni yapılan cami inşaatına rağmen bölgeyi terk etmiyor. Köylülerce korunan ve 20 yıldır köyü terk etmeyen anne leyleğe ise 'Hacı' ismi verildi. İnşaat ustası İbrahim Korkmaz, "3 aydır yeni yapılan caminin inşaatında çalışıyorum. Çalışmalarımıza rağmen leylekler yuvalarını terk etmiyor. Onlar bize, biz de onlara alıştık" dedi.