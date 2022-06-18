20 yılda 9 bin 31 eser iade

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Afyonkarahisar'da Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün koordinasyon toplantısına katılan Ersoy şunları söyledi: “Son 20 yılda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'müze bağlı 163 müzeyi onarım, restorasyon ve sergileme çalışmalarını yaparak yeniledik. 56 müzemizi ilk kez ziyarete açtık, 18 yeni müze binası inşa ettik. Dünyanın en zengin mozaik koleksiyonuna sahip müzeleri olan Hatay Arkeoloji ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz ile en nitelikli Neolitik koleksiyonuna sahip müzelerden Şanlıurfa Arkeoloji Müzemizi ziyarete açtık. Anadolu'nun ilk müze binası olan göz bebeğimiz İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin örnek bir çalışmayla sergilemesini yeniledik.

337 ÖZEL MÜZE

2021 yılı 29 özel müzeyle müzecilik tarihimizde özel müze açılması için en fazla izin verdiğimiz yıl oldu. Bakanlığımız denetiminde faaliyet gösteren özel müzelerin sayısını son 20 yılda 89'dan 337'ye yükselttik. Müzelerimizin envanterinde bulunan toplam 130 bin 693 eserimizin konservasyonunu tamamladık. Son 20 yılda birçok müzemiz Avrupa'da ödüller kazandı.”

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‘ÖREN YERLERİNİ 17 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ’

UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki alan sayısını 9’dan 19’a yükselttiklerini belirten Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi: “Ülkemizdeki sit alanı sayısını, son 20 yılda 3 kattan fazla arttırarak 22 bin 233’e yükselttik. Bu başarılı çalışmaların sonucu olarak müze ve ören yerlerimizin ziyaretçi sayısı 2019’da müzecilik tarihimizin en yüksek rakamına ulaşarak, 35 milyon 48 bin 417 kişi oldu. 2021 yılında ise müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 2020’ye oranla yüzde 80 artarak 17 milyona ulaştı.”