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20 yıl sonra soruşturma tamamlandı

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#Necip Hablemitoğlu#Dava#FETÖ
20 yıl sonra soruşturma tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin sürdürülen soruşturma 20 yıl aradan sonra tamamlandı.

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Akademisyen Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ukrayna’ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır’ın düzenlenen MİT operasyonu ile Türkiye’ye getirilmesinin ardından, Hablemitoğlu suikastı soruşturması hız kazandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün soruşturmayı tamamladı.

FETÖ ELEBAŞINA MÜEBBET

Savcılık, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile FETÖ yöneticisi Mustafa Özcan, eski MİT mensubu Enver Altaylı ve firari eski MAK Alay Komutanı Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında iddianame düzenlerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer kişiler hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Alınan bilgilere göre, iddianamede Gülen, Özcan, şüpheli Aydın Köstem ve Altaylı’ya “cinayete azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, Bulgaristan’da tutuklu olan Levent Göktaş’ın “kasten öldürme” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapsi istendi.

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BOZKIR’A 24 YIL

Tetiği çektiği iddia edilen Tarkan Mumcuoğlu’nun “tasarlayarak kasten öldürme” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak”tan ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede en dikkat çeken suçlama ise Bozkır’a ilişkin oldu. Bozkır’ın cinayete yardım ve örgüt üyeliği suçundan 24 yıla kadar hapsi istendi. Serhat Ilıcak’a “cinayet yardım”, eski binbaşı Fikret Emek’e “kasten öldürme ve örgüt üyeliği”, Mehmet Narin için de sadece örgüt üyeliği suçundan ceza talep edildi.

 

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#Necip Hablemitoğlu#Dava#FETÖ

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