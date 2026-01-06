20 yıl önce çalan plağın ‘vefalı’ yüzü

Haberin Devamı

Mehmet Şarkışla 1983 yılında devlet okulunda edebiyat öğretmenliğine başlamış, 5 yıl sonra kariyerine özel öğretim kurumlarında ve dershanelerde devam etmeye karar vermişti. Nur Elif Öztürk ise 2004 yılında bir yandan Sivas Selçuklu Anadolu Lisesi’nde öğretim görüyor bir yandan da doktorluk hayali için üniversiteye hazırlanıyordu. Mehmet öğretmen ile Nur Elif’in yolu üniversite sınavına hazırlık dersanesinde kesişti. Nur Elif, üniversite sınavına ilk girdiği sene iyi üniversitelerin mimarlık, mühendislik gibi bölümlerine girebiliyordu. Ancak öğretmeni Mehmet Şarkışla onu hayallerinden vazgeçmemesi için cesaretlendirerek sınava bir kez daha girmesi için ikna etti ve Nur Elif üniversite sınavına ikinci girişinde Tıp fakültesini kazanıp doktor oldu. 20 yıl önce geleceğine yön veren öğretmeni Şarkışla bugün ona kendisinin ve ailesinin sağlığını emanet etti.

‘HER EVLADIMIZIN KARŞISINA BÖYLE ÖĞRETMENLER ÇIKSIN’

Elif Nur Öztürk hayatını değiştiren öğretmenini şöyle anlattı:

“Mehmet Hoca ile de yollarımız lisenin son yıllarında kesişti. Ailem Mardin’de yaşıyor ben ise Sivas’ta okuyordum. Özellikle ailemden ayrı olduğum ve sınav stresini yaşadığım dönemde üzerimde yüksek hayallerin baskısı ve hayatımda duygusal boşluklar vardı. Bir baba gibi sırtımı sıvazlayan, destek olan kişi Mehmet Şarkışla oldu. 16-17 yaşında bir çocukken beni her zaman bir yetişkin gibi dinledi. Çünkü akıl almak yerine, bir büyüğümüz tarafından, fark edilmeye ihtiyacımız var hepimizin aslında. İlk yıl Mehmet Hoca beni hayallerimin peşinden gitmem konusunda cesaretlendirmeseydi şu an doktor değildim. Üniversitede tanıştığım, iki çocuğumuz olan eşimle belki hiç yollarımız kesişmeyecekti. Bugün hayatımın, mesleğimin mimarlarından olan Mehmet öğretmenimin sağlığını bana emanet etmesi benim için çok özel. Keşke her öğrencinin hayatına dokunan, değerli hissettiren bir öğretmeni olsa. Dilerim her evladımızın karşısına böyle öğretmenler çıkar.”

‘ÖZEN GÖSTERİLİRSE PARLAYACAKTI’

Mehmet Şarkışla ise şunları söyledi:

“Nur Elif’in, ihtimam gösterilirse hayatın hakkını verecek bir mesleki donanıma ulaşılacağını görmüştüm. Ben o süreçte velisi gibi kendisini takip ettim. Ancak cevher olmazsa mücevher olmaz. Sivas’a tayin olduğunda aile hekimliğimi yapmasını istedim. Şimdi öylesine yakın takip ediyor ki geçenlerde aradı ‘Hocam siz uzun zamandır kardiyolojiyle ilgili tahlillerinizi ihmal etmişsiniz’ dedi. Sevgili eşimin de sağlığıyla yakından ilgileniyor. Kendimizi, sağlığımızı ona emanet ettik. O nasıl yol gösteriyorsa ona uygun davranıyoruz. Yani bundan 20 sene önce çalan plağın öteki yüzünü dinliyoruz şu an.”