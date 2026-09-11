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20 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü böyle yakalandı! 'Kargocu sandım, polis çıktı'

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#Bursa#Firari Hükümlü#Kurye
20 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü böyle yakalandı Kargocu sandım, polis çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 10:54

Bursa’da ‘Hırsızlık’ suçundan hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 yaşındaki S.A., polisin 'kurye’ kılığına girerek düzenlediği operasyonla yakalandı. 31 suç kaydı bulunan S.A., emniyetteki ifadesinde, “Kargocu sandım polis çıktı” dedi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği belirlenen S.A.’nın, merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde kayıtsız bir ikamette kaldığı tespit edildi.

Şüphelinin kapıyı kimseye açmadığı bilgisini değerlendiren polis ekipleri, S.A.’nın internet üzerinden ürün siparişi verdiğini belirledi. Bunun üzerine kurye kılığına giren polis, ikametin ziline bastı. Sipariş geldiğini sanarak kapıyı açan S.A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, “Asla kimseye kapıyı açmazdım ancak siparişlerim vardı. Kargocu sandım polis çıktı” diyen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Bursa#Firari Hükümlü#Kurye

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