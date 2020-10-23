20 yıl cezası bulunan kişi evin çatısından çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından aranan ve hakkında 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yedisu ilçesinde düzenlenen operasyonda, gizlendiği evinin çatı katında yakalanan kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.