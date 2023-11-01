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20 yaşındaki tıbbi sekreter evinde ölü bulundu

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#Samsun#Aleyna Bektaş#İlkadım
20 yaşındaki tıbbi sekreter evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 17:01

Samsun'da bir hastanede görevli 20 yaşındaki tıbbı sekreter genç kadından haber alamayan yakınları polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri genç kadını ölü olarak buldu.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rapor Bölümünde görev yapan tıbbi sekreter Aleyna Bektaş'tan (20) haber alamayan arkadaşları kendisine ulaşamayınca hayatından endişe edip polise haber verdiler. Eve giden polis, genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Aleyna Bektaş'ın yanında ilaç kutuları bulundu. Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Samsun#Aleyna Bektaş#İlkadım

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