20 yaşındaki Sevda'dan 4 gündür haber yok!
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde dışarı çıktıktan sonra tekrar evine dönmeyen 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş’ten ailesi 4 gündür haber alamıyor.
Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, ailesi ile yaşayan 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş, 4 gün önce evden çıktıktan sonra tekrar dönmedi.
Elgörmüş'ün kaçırılabilmiş olabileceğini düşünen ailesi, polisi arayarak yardım istedi.
Polis ekipleri Elgörmüş’ün için çalışma başlattı.
Ailesi her yerde aradıkları kızlarından 4 gündür haber alamıyor.
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