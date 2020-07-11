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Haber Giriş: 11.07.2020 - 17:06,Son Güncelleme:

20 yaşındaki Sevda'dan 4 gündür haber yok!

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20 yaşındaki Sevda'dan 4 gündür haber yok!
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde dışarı çıktıktan sonra tekrar evine dönmeyen 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş’ten ailesi 4 gündür haber alamıyor.

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ailesi ile yaşayan 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş, 4 gün önce evden çıktıktan sonra tekrar dönmedi.

Elgörmüş'ün kaçırılabilmiş olabileceğini düşünen ailesi, polisi arayarak yardım istedi.

Polis ekipleri Elgörmüş’ün için çalışma başlattı.

Ailesi her yerde aradıkları kızlarından 4 gündür haber alamıyor.

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