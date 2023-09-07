20 yaşındaki Nazlı'nın ölümünde kahreden detay: Meğer 1 hafta önce...

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Olay, 5 Eylül Perşembe günü Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil’den bir süre haber alamayan arkadaşı, ikamet ettiği evine gittiğinde Akil’in hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Akil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç üniversite öğrencisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

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GENÇ KIZ KALBİNE YENİLMİŞ

Yapılan otopside, Nazlı Ece Akil’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen genç kızın cenazesi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.