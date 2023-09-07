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20 yaşındaki Nazlı'nın ölümünde kahreden detay: Meğer 1 hafta önce...

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#Nazlı Ece#Sakarya#Doğum Günü
20 yaşındaki Nazlının ölümünde kahreden detay: Meğer 1 hafta önce...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 11:03

Kendisinden bir süre haber alınamadıktan sonra Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ikamet ettiği evde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil’in ölüm sebebi belli oldu. Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen Akil, geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmiş.

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Olay, 5 Eylül Perşembe günü Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil’den bir süre haber alamayan arkadaşı, ikamet ettiği evine gittiğinde Akil’in hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Akil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç üniversite öğrencisinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

20 yaşındaki Nazlının ölümünde kahreden detay: Meğer 1 hafta önce...

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GENÇ KIZ KALBİNE YENİLMİŞ

Yapılan otopside, Nazlı Ece Akil’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Bir hafta önce doğum günü olduğu öğrenilen genç kızın cenazesi Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

20 yaşındaki Nazlının ölümünde kahreden detay: Meğer 1 hafta önce...

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#Nazlı Ece#Sakarya#Doğum Günü

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