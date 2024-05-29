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20 yaşındaki Mehmet halı sahada kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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#Adana#Sağlık#Kalp Krizi
20 yaşındaki Mehmet halı sahada kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 10:39

Adana’da Mehmet Sultan Altun(20), halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Mehmet Sultan Altun, arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada aniden düşüp bayıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Altun’un kalp krizi geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırdı. Altun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Sultan Altun’un cansız bedeni Küçükoba Mezarlığı’na gözyaşlarıyla defnedildi. Altun’un 2 yıl öncesine kadar amatör futbol oynadığı ancak kalbinde sorun olduğu için futbolu bıraktığı öğrenildi. Acılı aile, evlatlarının futbolsevgisinin onu ölüme götürdüğünü söyledi.

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#Adana#Sağlık#Kalp Krizi

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