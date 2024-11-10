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20 yaşındaki Helin, İstanbul'daki otobüs kazasında hayatını kaybetti... Acı detay ortaya çıktı

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 16:02

Bayrampaşa'da sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti; 1'i ağır 15 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Helin Sarısu'nun cemazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Helin Sarısu'nun (21) cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaza, saat 06.40 sıralarında Oruçreis Mahallesi Metris Bağlantı Yolu Otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan, içinde 33 yolcunun bulunduğu 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası otobüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

20 yaşındaki Helin, İstanbuldaki otobüs kazasında hayatını kaybetti... Acı detay ortaya çıktı

Otobüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti; 1'i ağır 15 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birisinin Helin Sarısu olduğu tespit edildi. Helin Sarısu ve üzerinden kimlik çıkmayan diğer kişinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

20 yaşındaki Helin, İstanbuldaki otobüs kazasında hayatını kaybetti... Acı detay ortaya çıktı

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'ANNESİNİN HASTANE RANDEVUSU İÇİN İSTANBUL'A GELİYORDU'

Üniversite öğrencisi Helin Sarısu'nun (21) kalp hastası olan annesinin hastane randevusu için kardeşi ve annesiyle İzmir'den İstanbul'a geldiği öğrenildi. Sabah 06.40'ta meydana gelen kazada Helin Sarısu hayatını kaybetti. Aynı otobüste bulunan Sarısu'nun annesi ağır yaralanırken kardeşi ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

20 yaşındaki Helin, İstanbuldaki otobüs kazasında hayatını kaybetti... Acı detay ortaya çıktı

Helin Sarısu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Sarısu'nun cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi. 

20 yaşındaki Helin, İstanbuldaki otobüs kazasında hayatını kaybetti... Acı detay ortaya çıktı

20 yaşındaki Helin, İstanbuldaki otobüs kazasında hayatını kaybetti... Acı detay ortaya çıktı


20 yaşındaki Helin, İstanbuldaki otobüs kazasında hayatını kaybetti... Acı detay ortaya çıktı

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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