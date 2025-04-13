20 yaşındaki gencin feci ölümü! Acı haberi alan akrabalar hastaneye koştu

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Cudi Dağı eteklerinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında iş makinesi (ekskavatör) şoförü Serhat Olcay, (20) kullandığı makinayla yamaçtan kopan kaya kütlesi altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, sağlık ev jandarma ekibi sevk edildi.

AKRABALARI HASTANEYE KOŞTU

Ekipler, kaya parçası altında kalan Olcay'ı çıkardı. Yapılan kontrollerde Olcay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Acı olayı alan gencin yakınları hastaneye akın etti. Hastane bahçesinde toplanan kalabalık gözyaşı döktü.

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