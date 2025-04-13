×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

20 yaşındaki gencin feci ölümü! Acı haberi alan akrabalar hastaneye koştu

Güncelleme Tarihi:

#Serhat Olcay#İş Makinesi#Şırnak
20 yaşındaki gencin feci ölümü Acı haberi alan akrabalar hastaneye koştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 16:53

Şırnak'ta bir kömür ocağında kopan kaya parçasının altında kalan iş makinesi şoförü yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Cudi Dağı eteklerinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında iş makinesi (ekskavatör) şoförü Serhat Olcay, (20) kullandığı makinayla yamaçtan kopan kaya kütlesi altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, sağlık ev jandarma ekibi sevk edildi.

20 yaşındaki gencin feci ölümü Acı haberi alan akrabalar hastaneye koştu

AKRABALARI HASTANEYE KOŞTU

Ekipler, kaya parçası altında kalan Olcay'ı çıkardı. Yapılan kontrollerde Olcay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Acı olayı alan gencin yakınları hastaneye akın etti. Hastane bahçesinde toplanan kalabalık gözyaşı döktü.

20 yaşındaki gencin feci ölümü Acı haberi alan akrabalar hastaneye koştu

Haberin Devamı

20 yaşındaki gencin feci ölümü Acı haberi alan akrabalar hastaneye koştu


20 yaşındaki gencin feci ölümü Acı haberi alan akrabalar hastaneye koştu
20 yaşındaki gencin feci ölümü Acı haberi alan akrabalar hastaneye koştu
20 yaşındaki gencin feci ölümü Acı haberi alan akrabalar hastaneye koştu

20 yaşındaki gencin feci ölümü Acı haberi alan akrabalar hastaneye koştu

20 yaşındaki gencin feci ölümü Acı haberi alan akrabalar hastaneye koştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Serhat Olcay#İş Makinesi#Şırnak

BAKMADAN GEÇME!