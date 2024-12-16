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20 yaşındaki genç düğünde hayatını kaybetti

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#İbrahim Kaymaz#Şanlıurfa#Kalp Krizi
20 yaşındaki genç düğünde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 12:07

Şanlıurfa‘nın Harran ilçesinde düzenlenen düğünde aniden fenalaşarak yere yığılan İbrahim Kaymaz (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Harran’a bağlı Ahmetkara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarının düğün törenine katılan İbrahim Kaymaz, halay çekenleri izlerken oturduğu sandalyesinde aniden fenalaşarak yere düştü. Durumu fark eden davetliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, İbrahim Kaymaz'ın kalbinin durduğunu tespit etti. Yapılan ilk müdahaleyle kalp masajı uygulanan ve ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

20 yaşındaki genç düğünde hayatını kaybetti

 

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#İbrahim Kaymaz#Şanlıurfa#Kalp Krizi

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