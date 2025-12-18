20 yaşındaki Emirhan Çakır'ı bıçaklayan kardeşler için müebbet istendi

Haberin Devamı

İddianamede ifadesine yer verilen A.Ü., “Çocuklarımı olay yerinden götürmek için oraya gelmiştim. Maktul bıçaklanırken görmedim. Evin içine girmedim. Evin önünde kimse müdahale etmesin diye de beklemedim. Olay yerine çocuklarımdan sonra geldim. Suçsuzum” dedi.

Olay, 18 Ocak’ta saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, Emirhan Çakır bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kavgaya karıştıkları belirlenen Metin Ünlügüneş ile kardeşi M.A.Ü.’yü gözaltına aldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan ağabey-kardeş tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ağabey-kardeş hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılırken, baba, A.Ü. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

‘ELİNDE TÜFEK OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM’

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yoğun güvenlik önlemleri altında 15 Aralık’ta görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanıklar Metin Ünlügüneş ve kardeşi M.A.Ü., ölen Emirhan Çakır’ın şikayetçi annesi H.Ç., babası H.Ç., ağabeyi B.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Babasının olayla alakası olmadığını savunan ve önceki ifadelerini tekrar eden tutuklu sanık Metin Ünlügüneş, “Babam olaya sonradan geldi. Elinde tüfek olup olmadığını bilmiyorum. Olaydan sonra ailemin yanına gitmedim. Polise teslim olmaya gittim. Babaannemin gecekondu evindeydim. Binaya 5 kişinin girdiğini gördüm. Ama olay anında kimse yoktu. Aşağıda ya da yukarıda kim vardı bilmiyorum. Emirhan’ın resmini kimin çektiğini bilmiyorum” dedi.

BABA: SUÇSUZUM

Olaya ilişkin sanık kardeşlerin babaları A.Ü. hakkında da ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle ek iddianame hazırlandı. Daha önce yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilen A.Ü. hakkında ölen Çakır’ın şikayetçi ailesinin itirazı üzerine dosyaya sunulan yeni delil ışığında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden soruşturma başlattı.

Bu kapsamda bilirkişi raporunda elinde tüfek ile beklediği belirlenen A.Ü. hakkında dava açılarak, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. A.Ü., mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından çocukları ile aynı dosyada yargılanacak.