HABERLERGündem Haberleri

20 yaşındaki çocuk tartıştığı annesini darbedip kendini odaya kilitledi! Polis ve itfaiye alarma geçti

#Kağthane#Aile İçi Şiddet#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 09:57

Kağıthane’de iddiaya göre annesi Çiğdem B.’yi (42) darbeden Bedirhan T. (20), kendisini 'Kendimi keseceğim' diyerek odaya kilitledi. Annenin ihbarda bulunması üzerine eve gelen polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından Bedirhan T.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Bedirhan T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Ekim Salı günü saat 23.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bedirhan T., annesi Çiğdem B. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Bedirhan T., annesini darbetti. Olayın ardından anne Çiğdem B., polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Polis ekiplerinin olay yerine geldiğini gören Bedirhan T. 'Kendimi keseceğim' diyerek kendisini odasına kilitledi. Ekiplerin ikna çabaları sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE KAPIYI KIRDI; POLİS YAKALADI

İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik kapı açma aletiyle kapıyı kırdı. Ardından odaya giren Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Bedirhan T.’yi etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan Bedirhan T. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

