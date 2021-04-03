20 yaşındaki Buket feci şekilde katledilmişti! 3 kişi adliyeye sevk edildi

Olay, perşembe günü saat 03.30 sıralarında, Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan’ın, yol kenarındaki boş arazide başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. İlhan'ın cenazesi Meram Tıp Fakültesi'nde yapılan otopsinin ardından dün Ereğli İlçesi Üçgöz Mahallesi’nde toprağa verildi.



Olayla ilgili genç kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B. ile arkadaşı Serkan Ş. ve onun babası Abdullah Ş. gözaltına alındı. Batuhan B., ifadesinde genç kızın intihar ettiğini öne sürerek, ''Ben ve Buket, araçla birlikte mezarlığın karşısındaki boş araziye gittik. Buket orada intihar edeceğini söyleyip, çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayıp, ateş etti. Buket, kanlar içinde yere yığıldıktan sonra tabancayı alıp, ben de intihar etmek istedim. Sonra panikleyip, arkadaşım Serkan Ş.'yi aradım. Serkan, babası Abdullah Ş. ile geldi. Tabancayı onlara vermiştim. Saklamışlar'' dedi.



BUKET'İN KAPALI BULUNAN TELEFONU İNCELENECEK



Bahriye Buket İlhan’ın sosyal medya hesabından ‘'Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım ama elimden geleni yaptım. Ben başaramadım yapamadım. Ama umarım siz yaparsınız. Bu hayat bana çok ağır geldi. Taşıyamayacağım yükleri verdi. Yapamam dedim, yap dedi. Beni seven, yanımda olan herkesten özür dilerim. Ağladığım için kızdınız, küstüğüm için kızdınız ama bilin ki hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız. Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım. Bu yaşıma kadar getirdin. Eğer sen olmasaydın bu kadar durmazdım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum, affedin. Dip not: Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun. Hepinizi çok sevdim. Biraz iyi kafayla yazdım aldırmayın” paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.



TELEFONU İNCELENECEK



Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Genç kızın, olayın yaşandığı arazide kapalı halde bulunan cep telefonu da incelemek üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara