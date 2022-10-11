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20 yaşında Ayça'dan acı haber: Gözyaşları içinde toprağa verildi

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#Ayça Gökdeniz#Bursa#Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
20 yaşında Ayçadan acı haber: Gözyaşları içinde toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 15:45

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ayça Gökdeniz (20) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ayça, memleketi Bursa’da gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Viyolonsel Sanat Dalı Lisans 1 öğrencisi Ayça Gökdeniz, dün ailesini ziyaret etmek için geldiği Bursa’nın Karacabey ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Müziğe, Bursa’nın Karacabey ilçesinde eğitim gördüğü Ulubatlı Hasan İlkokulu’nun kömürlüğünde kurulan Barış İçin Müzik Vakfı bünyesinde akordiyon çalarak başlayan ve sonrasında çello ile müzik hayatına devam eden Gökdeniz, İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda eğitim hayatına devam etti. Ayça Gökdeniz Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışmasında, Yaylı Enstrümanlar 15 Yaş Kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

20 yaşında Ayçadan acı haber: Gözyaşları içinde toprağa verildi

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Ayça’nın ölüm haberini duyuran Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Orkestramızın 2018-2019-2020 kadrolarında yer alan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Viyolonsel Sanat Dalı öğrencisi, sevgili müzisyen dostumuz Ayça Gökdeniz’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve tüm Tugfo ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ayça Gökdeniz için bugün Karacabey ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul eden baba Gezgin Gökdeniz güçlükle ayakta dururken, Ayça Gökdeniz, Saadet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacabey Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

20 yaşında Ayçadan acı haber: Gözyaşları içinde toprağa verildi

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#Ayça Gökdeniz#Bursa#Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

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