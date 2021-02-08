20 yaş altı yasak ne zaman bitecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı belirli saatler aralığında devam ediyor. 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor. Yapılan son açıklamada örgün eğitim kurumu öğrenci, öğretmen ve çalışanları ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulduğu duyuruldu. Şimdi gözler yasakların sona ereceği tarih ile ilgili açıklamalarda.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Örgün eğitim kurumu öğrenci, öğretmen ve çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutuldu.

Bugün AK Parti Bayburt – Giresun – Niğde – Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim.’ dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının hangi konu ile ilgili olacağı hakkında bilgi vermedi.

TOPLU TAŞIMA İÇİN MUAFİYET AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.